Si allontana dalla provincia di Roma | 44enne rintracciato ad Arezzo dai Carabinieri

Un uomo di 44 anni, che aveva lasciato un Comune vicino Roma, è stato trovato ad Arezzo dai Carabinieri. La sua fuga aveva allarmato i familiari, che temevano per la sua salute mentale e fisica. Gli agenti hanno individuato il suo spostamento seguendo alcune tracce che hanno portato fino alla città toscana.

È stato ritrovato ad Arezzo il 44enne che si era allontanato da un Comune della provincia di Roma e la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari, preoccupati per le sue condizioni psicofisiche. L'uomo è stato individuato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Arezzo e della locale Stazione al termine di un'attenta attività di ricerca avviata subito dopo la segnalazione. Determinante, ai fini del ritrovamento, è stato il monitoraggio delle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, che ha consentito di circoscrivere l'area in cui si trovava.