Scivola lungo il sentiero per dieci metri | recuperato un escursionista di 48 anni

Un uomo di 48 anni, residente nel Pordenonese, è caduto lungo il sentiero sotto il Bivacco Dall'Asta, scivolando per circa dieci metri. È stato soccorso e recuperato dai volontari, che hanno prestato le prime cure sul posto. La sua condizione non sembra grave, e il recupero è avvenuto senza complicazioni. La zona è stata raggiunta dagli operatori di soccorso per le operazioni di assistenza.

È successo nella giornata di venerdì 6 marzo ad Andreis, sotto il Bivacco Dall'Asta. Necessario l'intervento dell'elisoccorso Un escursionista di 48 anni, residente nel Pordenonese, è rimasto ferito dopo essere scivolato per qualche decina di metri sotto il Bivacco Dall'Asta. È successo nella giornata di venerdì 6 marzo ad Andreis. Secondo le prime informazioni, la Sores ha contattato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino tra le 15:00 e le 16:30 per una missione di soccorso a cui hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso regionale.