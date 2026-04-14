Sciopero Blujet Movimento 5 Stelle al fianco dei lavoratori | Basta disparità necessario ristabilire equità

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato il supporto ai lavoratori di Blujet, partecipando a uno sciopero legato alla questione della continuità territoriale sullo Stretto di Messina. La protesta coinvolge i dipendenti dell’azienda, che chiedono maggiore equità e la fine delle disparità nel settore. La mobilitazione si inserisce in una più vasta richiesta di interventi per garantire diritti e condizioni di lavoro più eque.

Il Movimento 5 Stelle scende in campo al fianco dei lavoratori Blujet e aderisce alla mobilitazione per la continuità territoriale sullo Stretto di Messina. Una delegazione del partito, infatti, sarà presente al presidio in programma il prossimo 17 aprile. Antonio De Luca, capogruppo del partito.🔗 Leggi su Messinatoday.it Allarme Stellantis a Cassino, il Pd al fianco dei lavoratori nello sciopero del 20 marzoMigliorelli: "La pretesa di garanzie definitive sul futuro del sito produttivo e sullo sblocco degli investimenti necessari a tutelare i volumi di... Automotive: Leodori (Pd), al fianco dei lavoratori a Cassino, serve strategia e visioneIl segretario regionale del Pd Lazio, Daniele Leodori, sta attivamente partecipando al corteo che si svolge a Cassino in occasione dello sciopero del...