La frana di Niscemi e i danni del ciclone Harry Barbagallo Pd | Situazione drammatica Le risorse del governo? Bruscolini

La frana a Niscemi ha lasciato una scia di distruzione. strade polverizzate, case e negozi trascinati via dal fango. Le immagini della scena hanno fatto il giro dell’Italia, mostrando la violenza dell’evento. Il sindaco Barbagallo denuncia che le risorse del governo sono poche e non bastano a far fronte all’emergenza. La situazione resta critica e le imprese cercano di ripartire tra i danni causati dal ciclone Harry.

Il deputato dem a Today.it: "Musumeci da presidente della Regione non ha fatto nulla dal punto di vista della prevenzione" Strade polverizzate, case e negozi trascinati via. Le immagini di Niscemi hanno fatto il giro di tutta Italia: una frana ha spaccato in due la cittadina siciliana. E in Parlamento c'è chi segue da vicino gli sviluppi di quanto sta accadendo in Sicilia, dopo i giorni difficili che molti cittadini del Sud Italia hanno vissuto a causa del passaggio del ciclone Harry. "La situazione è drammatica. Niscemi conta 25 mila abitanti, almeno 1500 gli sfollati. Gente che è uscita da casa con pochi effetti personali e che probabilmente non potranno mai più ritornarci.🔗 Leggi su Today.it

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana in corso si è ulteriormente estesa verso Gela, evidenziando una situazione di crescente preoccupazione.

Una frana si è sviluppata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, coinvolgendo diversi chilometri di territorio.

La frana di Niscemi continua a muoversi. Meloni sul luogo: Il governo sarà celere. Quanto accaduto nel 1997 non si ripeteràLa frana che da giorni interessa la collina a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti nella provincia di Caltanissetta, continua a muoversi in modo inesorabile ... ilfoglio.it

Niscemi e quei progetti mai realizzati per la frana del 1997Anni di stato d'emergenza senza che nessuno intervenisse. Decenni di progetti attivati poi stracciati, e Niscemi è stata ignorata anche dai fondi Pnrr ... tgcom24.mediaset.it

La frana di Niscemi, che rischia di scomparire, è un caso che in Italia non sorprende. Sono numerosi i luoghi a rischio nel nostro Paese, per frane causate dalla stessa dinamica che sta erodendo il territorio nel centro siciliano. Tra i casi più celebri ci sono quell - facebook.com facebook

A Niscemi la frana è instabile. Mai usati i fondi già stanziati (di @saulcaia) x.com