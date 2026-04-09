Autotrasporti in ginocchio | il caro gasolio spinge verso lo sciopero

Il settore degli autotrasporti sta affrontando serie difficoltà a causa dell’aumento dei costi del gasolio, che ha superato i livelli considerati sostenibili dalle aziende del settore. Questa situazione ha portato a una crescente preoccupazione tra gli operatori, che valutano la possibilità di avviare uno sciopero per protestare contro le condizioni economiche attuali. La crisi dei costi energetici sta mettendo in crisi molte imprese di trasporto su strada.

Il settore dell’autotrasporto rischia il collasso operativo a causa dei costi del carburante che hanno superato la soglia di sostenibilità per le imprese. Con il gasolio che tocca quota 2,04 euro al litro sulla rete ordinaria, l’organizzazione Unatras ha convocato il Comitato Esecutivo per il prossimo 17 aprile a Roma, valutando misure di autotutela che potrebbero sfociare in uno sciopero nazionale. L’impatto economico sui mezzi pesanti e il rischio di fallimento. Le cifre che emergono dal settore delineano un quadro di estrema fragilità finanziaria. Ogni singolo veicolo pesante subisce un aggravio di spesa che può raggiungere i 9mila euro su base annua, una pressione economica che minaccia di espellere dal mercato moltissime aziende. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autotrasporti in ginocchio: il caro gasolio spinge verso lo sciopero Leggi anche: Caro carburanti, docenti fuorisede in ginocchio: “Una tassa sul lavoro che spinge verso la povertà” Caro gasolio, il settore pesca di Manfredonia è in ginocchioIl caro carburante mette in ginocchio il settore della pesca in Capitanata, con effetti pesanti soprattutto a Manfredonia, dove circa 400 famiglie... Temi più discussi: Non solo camion, rischia di fermarsi anche il trasporto persone, prezzi del gasolio alle stelle e autotrasporti al collasso: Pronti alla mobilitazione, subito misure urgenti; Mazzata al distributore: il gasolio vola oltre i 2 euro, trasporti in ginocchio; Caro-gasolio e autotrasporto: Rischiamo di fermare i camion; COSTO DEL GASOLIO: A RISCHIO LA SOPRAVVIVENZA DELL’AUTOTRASPORTO. Accise, l’aumento allarma. Dal primo gennaio +4,05: Autotrasporto in ginocchioAumento delle accise sul gasolio, la preoccupazione delle imprese ed autotrasportatori. Una stangata inattesa, anche perché il gasolio per noi è come l’elettricità o il gas per le imprese di ... ilrestodelcarlino.it Caro-gasolio e autotrasporto: Rischiamo di fermare i camionLa Fita-Cna lancia l’appello: Subito misure strutturali contro l’aumento del carburante. I margini per le imprese sono ridotti, forti ripercussioni possibili su filiera ed economia reale. ilrestodelcarlino.it Potenza e precisione: lo Scania XT entra nella flotta di PNL Autotrasporti. Nuova consegna per l'azienda specializzata in conglomerati bituminosi, che sceglie la robustezza della gamma XT per i lavori stradali e di cantiere più impegnativi. • Modello: Scani - facebook.com facebook