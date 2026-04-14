Le recenti dichiarazioni del presidente americano contro il Papa e la presidente del Consiglio hanno provocato un aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Italia. La discussione riguarda le posizioni assunte sulla guerra in Iran e ha portato a un confronto pubblico tra le due nazioni. La situazione si inserisce in un contesto di divergenze politiche e diplomatiche tra i due paesi, con conseguenze ancora da valutare.

Scontro politico-diplomatico dopo le parole di Donald Trump contro Papa Leone e Giorgia Meloni. La premier replica definendo inaccettabili gli attacchi Si alza la tensione tra Roma e Donald Trump dopo le nuove dichiarazioni del presidente americano contro Papa Leone e Giorgia Meloni. "Meloni ha avuto coraggio a fare ciò che andava fatto da tempo: dire basta questo pazzo. Il che è già più di quello che hanno fatto tanti altri. E spero davvero che davanti a questo attacco di Trump al nostro paese saremo tutti compatti nel respingerlo al mittente". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda. In un'intervista al Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare Papa Leone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Scioccato da Meloni". Strappo Usa-Italia sulla guerra in Iran

Trump contro Meloni: “Scioccato dalla premier, pensavo avesse coraggio”. Poi attacca ancora il Papa: “Dovrebbe tacere sulla guerra in Iran, non capisce”È un Donald Trump senza freni quello che parla al Corriere della Sera a cui ha concesso una breve intervista in esclusiva.

Iran, Meloni al Senato: "L'Italia non vuole entrare in guerra, intervento Usa e Israele fuori da diritto internazionale" - DIRETTALa premier in Senato per riferire in merito alla sitauzione geopolitica attuale, prima del prossimo Consiglio Europeo: nel pomeriggio si recherà alla...