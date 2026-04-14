Un recente episodio ha visto un ex presidente degli Stati Uniti rivolgere insulti pubblici al Papa, definendolo debole e pessimo. In un discorso, ha anche affermato che il Papa si sarebbe trasformato in Gesù. Successivamente, ha modificato alcune sue dichiarazioni, dicendo che sembrava più un dottore. L’evento ha suscitato reazioni e commenti tra i media e gli osservatori politici.

È un duro botta e risposta quello che si è consumato tra Donald Trump e Leone XIV. «Papa Leone è debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera. Parla di “paura” dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la Chiesa Cattolica e tutte le altre organizzazioni cristiane hanno provato durante il Covid, quando arrestavano sacerdoti, ministri e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose, anche all’aperto e mantenendo una distanza di tre o addirittura sei metri», ha dichiarato il presidente americano su Truth. «Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l’Iran abbia un’arma nucleare. Non voglio un Papa che pensi che sia terribile che l’America abbia attaccato il Venezuela, un Paese che inviava enormi quantità di droga negli Stati Uniti», ha proseguito.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Scintille Usa-Vaticano Trump insulta il Papa: «È debole e pessimo». E poi «diventa» Gesù

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DONALD TRUMP RECIBIÓ A LIONEL MESSI EN LA CASA BLANCA

VILLA PAMPHILL , SCINTILLE IN AULA SULLA PERIZIA : “È INCAPACE … O STA FINGENDO ” Tensione altissima in aula nel processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Al centro dello scontro c’è la perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, accus - facebook.com facebook