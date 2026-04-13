Trump attacca il Papa | Pessimo e debole in politica estera E posta la foto choc in cui è raffigurato come Gesù

Un ex presidente ha rivolto accuse al Papa definendolo “pessimo e debole” in politica estera. Contestualmente, ha condiviso sui social una immagine generata dall'intelligenza artificiale in cui è rappresentato come Gesù Cristo. La pubblicazione ha suscitato reazioni a livello internazionale, con commenti di vario genere da parte di utenti e media. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra le figure di spicco della politica e della religione.

Un attacco durissimo. E una foto che ha scatenato le reazioni di tutto il mondo, di lui raffigurato come Gesù Cristo dall'intelligenza artificiale. L'ultimo obiettivo di Donald Trump è Papa Leone. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti di «non essere un grande fan» di Leone XIV, dopo l'appello di quest'ultimo in favore della pace. «Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità», ha detto alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per poi accusare il Pontefice di «giocare con un paese che vuole un'arma nucleare». Ma l'attacco del presidente arriva anche sul suo social, Truth.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Trump attacca il Papa: «Pessimo e debole in politica estera». E posta la foto choc in cui è raffigurato come Gesù Leggi anche: Trump attacca Papa Leone XIV: “Debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera” Trump attacca Papa Leone “Debole su criminalità e pessimo in politica estera”MILANO (ITALPRESS) – Papa Leone “è debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera.