Trump attacca Papa Leone XIV | È debole e pessimo se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe in Vaticano

Donald Trump ha criticato pubblicamente il Papa Leone XIV, definendolo debole e pessimo. Le sue parole sono arrivate dopo che il pontefice aveva rivolto un appello per la pace. Trump ha affermato che, senza la presenza alla Casa Bianca, il papa non sarebbe in Vaticano. La dichiarazione si inserisce in un clima di tensione tra l’ex presidente e la figura del leader religioso.

Il nuovo bersaglio di Donald Trump è Leone XIV. Ecco cosa ha detto il presidente degli Stati Uniti contro il pontefice dopo che questi, facendo il suo lavoro, aveva fatto un appello per la pace. "Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità", ha detto Trump ai giornalisti alla Joint Base Andrews nel Maryland. Ha poi accusato il capo della Chiesa cattolica di "giocare con un Paese che vuole un'arma nucleare". E rincara la dose tramite il proprio social, Truth. "Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l'Iran possieda un'arma nucleare". "Papa Leone è debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera ".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump attacca Papa Leone XIV: "È debole e pessimo, se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe in Vaticano" Leggi anche: Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano" Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, via al blocco di Hormuz. Trump attacca Leone XIV: “Senza di me non sarebbe Papa”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, di oggi lunedì 13 aprile: parte oggi alle 16 il blocco dei porti iraniani... Pope Leo XIV Meets Actor Robert De Niro at the Vatican | Historic Encounter 2025 | 4K Video | N18G