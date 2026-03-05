Sofia Goggia | La Val di Fassa fa vibrare gli sci difficile non spingere troppo

Sofia Goggia ha concluso all’ottavo posto la seconda prova cronometrata della discesa libera in Val di Fassa, distante 67 centesimi dalla leader Nina Ortlieb. La competizione ha visto atleti di vari paesi affrontare le discese sulla pista locale, dove la tensione e la ritmo sono stati elevati. La gara si è svolta in condizioni di neve e temperatura variabile, influenzando i tempi degli sciatori.

ottavo posto per Sofia Goggia nella seconda prova cronometrata della discesa libera in Val di Fassa, a 67 centesimi dalla leader Nina Ortlieb. Dopo la vittoria nel super-G di Soldeu, l'azzurra guarda con determinazione al fitto weekend che si svolgerà sulle Dolomiti, con due discese libere e un super-G. Nella sessione odierna, la classifica ha visto sfera di Cristallo della specialità ancora molto aperta: Goggia resta in corsa tra le posizioni di vertice e si prepara a un calendario impegnativo. Il fine settimana in programma prevede due discese libere e un super-G, tutti appuntamenti sul terreno della pista La VolatA al Passo San Pellegrino. In vetta alla graduatoria, Ortlieb ha imposto il tempo da battere, imponendo un ritmo difficile da colmare per l'italiana.