Schlein piena solidarietà al Papa da Trump attacchi gravissimi

La leader di un partito politico ha espresso piena solidarietà al Papa in seguito agli attacchi e alle minacce ricevute. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto pesanti critiche nei confronti del Papa, definendo gravissimi gli attacchi subiti. Le dichiarazioni sono arrivate in un clima di tensione tra le parti, con accuse pubbliche che hanno attirato l'attenzione dei media.

"Con gli attacchi e le minacce al Papa il Presidente Trump sposta oltre ogni tollerabilità il metodo di arroganza che lo ha fin qui caratterizzato. Insultare il Papa per il suo fortissimo richiamo alla pace, al dialogo e alla dignità umana è atto gravissimo, che rivela fino in fondo la cultura della sopraffazione di chi non tollera voci libere. Esprimo quindi, anche a nome della comunità del Partito democratico, piena solidarietà a Papa Leone XIV." Così la segretaria del Pd Elly Schlein.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schlein, piena solidarietà al Papa, da Trump attacchi gravissimi A Vasto compaiono scritte ingiuriose contro assistenti sociali e giudici, il sindaco: «Attacchi gravissimi, esprimiamo solidarietà»Scritte contro assistenti sociali, giudici del tribunale dei minori e forze dell'ordine sono apparsi nella notte a Vasto. Caso famiglia nel bosco, il presidente della Corte d’appello: “Attacchi barbari ai giudici, piena solidarietà ad Angrisano”“Piena e incondizionata solidarietà” ai magistrati coinvolti nel caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, con parole forti contro le minacce...