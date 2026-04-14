Schlein solidarietà a Meloni non accettiamo attacchi a nostro Paese

Una leader politica ha espresso solidarietà a un’altra figura istituzionale dopo che questa ha ricevuto un attacco da parte di un ex presidente degli Stati Uniti. La condanna pubblica si è concentrata sull’attacco rivolto alla presidente del consiglio per aver espresso vicinanza a una figura religiosa coinvolta in un episodio controverso. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questi eventi.

Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. Così la segretaria Dem Elly Schlein in Aula alla Camera. "Siamo avversari in quest'Aula - ha aggiunto - ma tutti cittadini italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schlein, solidarietà a Meloni, non accettiamo attacchi a nostro Paese Schlein, piena solidarietà al Papa, da Trump attacchi gravissimi"Con gli attacchi e le minacce al Papa il Presidente Trump sposta oltre ogni tollerabilità il metodo di arroganza che lo ha fin qui caratterizzato. Tommaso Paradiso: "Lotito? Accettiamo il nostro amaro destino..."Tommaso Paradiso, che partecipa a Sanremo 2026, è un grande tifoso della Lazio e di fronte ai giornalisti non ha perso occasione per parlare del...