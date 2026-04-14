Schlein contro Trump | l’Italia non si piega alle pressioni USA

Durante una seduta a Montecitorio, la leader del Partito Democratico ha espresso il dissenso del suo gruppo riguardo alle pressioni esercitate dall’ex presidente degli Stati Uniti sulla premier italiana. La politica ha dichiarato che l’Italia non si piega alle richieste provenienti dagli Stati Uniti, sottolineando la volontà di mantenere autonomia nelle decisioni. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra i due paesi.

La leader del Partito Democratico ha preso la parola a Montecitorio per esprimere il dissenso della propria compagine politica nei confronti delle pressioni esercitate da Donald Trump sulla premier italiana. La dichiarazione di Schlein nasce come reazione alle parole rivolte dal presidente statunitense al Papa, a seguito della manifestazione di vicinanza mostrata da Meloni verso il Pontefice. Sovranità nazionale e difesa istituzionale tra Roma e Washington. Le dinamiche diplomatiche si sono infiammate nell’aula parlamentare quando Schlein ha ribadito la necessità di tutelare l’indipendenza del Paese. Secondo quanto emerso durante l’intervento, l’attacco lanciato dal leader americano contro la guida del governo italiano, scatenato dalla solidarietà espressa verso il Santo Padre, non può essere accettato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein contro Trump: l’Italia non si piega alle pressioni USA Schlein: No alle basi USA, Trump ha bombardato 7 paesiElly Schlein ha lanciato un monito diretto al governo italiano: se Donald Trump richiederà l’uso di basi militari in Italia, la risposta deve essere... Schlein contro Meloni: “Vuole dare il Nobel per la pace a Trump, l’Italia pagherà caro la dipendenza dagli Usa”Le parole di Meloni sul possibile premio Nobel a Donald Tump hanno suscitano immediatamente la reazione del Partito Democratico.