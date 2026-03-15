Schlein | No alle basi USA Trump ha bombardato 7 paesi

Elly Schlein ha dichiarato che il governo italiano deve opporsi fermamente a qualsiasi richiesta di utilizzo delle basi militari nel paese da parte di Donald Trump, sottolineando l’importanza di mantenere una posizione di netta opposizione. Ha anche ricordato che l’ex presidente degli Stati Uniti ha bombardato sette paesi durante il suo mandato. La sua presa di posizione si rivolge direttamente alle scelte future delle autorità italiane in ambito militare.

Elly Schlein ha lanciato un monito diretto al governo italiano: se Donald Trump richiederà l’uso di basi militari in Italia, la risposta deve essere un netto rifiuto. La segretaria del Partito Democratico chiede chiarezza sulla posizione esecutiva riguardo alle richieste statunitensi e israeliane nel conflitto attuale. La richiesta nasce dalla preoccupazione per il diritto internazionale che rischia di cedere il passo alla legge del più forte. Schlein sottolinea come l’amicizia politica con gli Stati Uniti possa trasformarsi in una subalternità dannosa per gli interessi nazionali italiani. Il nodo centrale riguarda la possibilità che Washington utilizzi il territorio lombardo o altre zone strategiche per operazioni belliche non concordate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein: No alle basi USA, Trump ha bombardato 7 paesi Articoli correlati Schlein: ‘no a uso di basi Usa in Italia anche se Trump lo chiede’“Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Stati Uniti ma non in modo subaletrno e a testa alta. Leggi anche: Schlein a Meloni in Aula: “Dica che non cederemo le nostre basi agli Usa. La Spagna ha escluso qualsiasi supporto perché lei non lo fa?” Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca. Tutto quello che riguarda Schlein No alle basi USA Trump ha... Temi più discussi: Iran, Schlein: Giusto mandare nave a Cipro ma bisogna dire no all’uso delle basi militari in Italia; Iran, Schlein: guerra illegale, Italia non dia basi per attacchi; Crisi Iran, Schlein: Non autorizzare uso basi americane in Italia per nessun motivo; Schlein: no a uso nostre basi per qualsiasi fine militare. Iran, Schlein Governo dica no a eventuale richiesta Usa su basiROMA (ITALPRESS) – Siamo molto contrari alle azioni militari unilaterali, se salta il diritto internazionale resta solo la legge del più forte. Chiediamo al governo chiarezza. Bisogna chiedere a Usa ... msn.com Iran: Schlein, governo solo osservatore. No alle basi USA per la guerra. Renzi, esecutivo mediocre; Calenda, ‘patrioti’ senza amor di patriaIran: Schlein, governo solo osservatore. No alle basi USA per la guerra. Renzi, esecutivo mediocre; Calenda, 'patrioti' senza amor di patria ... in20righe.it Elly Schlein sul conflitto in Medio Oriente e sulla posizione di Giorgia Meloni rispetto a Donald Trump e Benjamin Netanyahu Elly Schlein #la7 #inaltreparole #EllySchlein #meloni #guerra #iran facebook #inaltreparole "Senza il diritto internazionale vale solo la legge del più forte", l'intervista completa a Elly Schlein x.com