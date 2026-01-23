Schlein contro Meloni | Vuole dare il Nobel per la pace a Trump l'Italia pagherà caro la dipendenza dagli Usa
Il dibattito tra Schlein e Meloni si focalizza sulle dichiarazioni della premier riguardo a un possibile Nobel per la pace a Donald Trump. La posizione di Meloni ha generato reazioni immediate, in particolare da parte del Partito Democratico, evidenziando le tensioni politiche in Italia e il ruolo degli Stati Uniti nelle scelte internazionali del governo. Un confronto che mette in evidenza le diverse visioni sulla politica estera e i rapporti con gli Usa.
Le parole di Meloni sul possibile premio Nobel a Donald Tump hanno suscitano immediatamente la reazione del Partito Democratico. La leader dem Elly Schlein ha infatti dichiarato: "Questa subalternità a Trump la paga a caro prezzo il nostro paese in termini di credibilità".🔗 Leggi su Fanpage.it
