Schlein | dazi fuori da legalità Meloni difende Trump o Italia?

Schlein denuncia che i dazi sono illegali e chiede chiarimenti sulla posizione di Meloni, che difende Trump o l’Italia. La leader invita a rispettare le regole e sottolinea che le decisioni giudiziarie devono essere seguite senza eccezioni. Nel frattempo, si intensificano le polemiche sulla gestione delle tariffe commerciali, con molti che chiedono una risposta ufficiale del governo. La questione rimane aperta e al centro dell’attenzione pubblica.

Firenze, 20 feb. (askanews) – "La Corte Suprema applicando la Costituzione, ha dimostrato che ogni potere incontra un limite. Le politiche commerciali di Trump, dannose a livello globale e anche in Italia, sono state messe fuori dalla legalità pure negli Stati Uniti. A questo punto ci chiediamo se Giorgia Meloni, nella consueta pillola video serale da Palazzo Chigi, attaccherà i giudici americani per difendere il suo amico Trump oppure per una volta difenderà l'Italia, le imprese e i lavoratori colpiti da quei dazi. Questa subalternità del governo a Trump la paga a caro prezzo l'Italia". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.