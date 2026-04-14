Schieramenti interforze in via Palazzo

Nella zona di via Palazzo a Mestre si sono svolti controlli interforze con presidi di polizia, carabinieri, finanzieri, vigili e militari dell'esercito. L'area è stata oggetto di controlli dinamici per garantire la sicurezza durante la movida. La presenza delle forze dell’ordine è stata costante per prevenire eventuali problemi legati alla vita notturna. Nessun incidente o sanzione è stato comunicato ufficialmente in merito.

Movida blindata, presidi dinamici di controlli interforze in via Palazzo: poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili e militari dell'esercito a sorvegliare il divertimento nel cuore di Mestre. Così il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito ieri dal prefetto Darco Pellos e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Bologna, Scontro per la “Remigrazione”: Tensioni in Centro tra Oppositi Schieramenti Politici.Bologna, Scontro tra Opposti: Tensioni per la Remigrazione nel Centro Storico Bologna è stata teatro sabato pomeriggio di un acceso confronto verbale... Se il referendum rimescola le carte. Tutti i contraccolpi negli schieramentiVince la Costituzione, che festeggia con scroscianti percentuali di votanti e soprattutto di consensi l’80esimo compleanno.