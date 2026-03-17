Un incidente si è verificato ad Aosta coinvolgendo Marco Giallini, che è caduto mentre si trovava vicino al suo hotel durante una pausa dalle riprese della serie tv “Rocco Schiavone”. L’attore ha riportato una frattura del femore, e le riprese sono state temporaneamente sospese. L’episodio si è verificato in un momento di pausa tra le riprese della produzione.

Brutto incidente ad Aosta per Marco Giallini, caduto mentre si trovava nei pressi del suo hotel durante una pausa dalle riprese della serie tv “Rocco Schiavone”. L’attore romano, 62 anni, è inciampato in piazza Chanoux, finendo a terra e riportando una frattura del femore. Operato all’ospedale Parini Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale regionale Umberto Parini, Giallini è stato sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare la frattura. L’operazione, secondo quanto riportato, è perfettamente riuscita. Le condizioni dell’attore non destano particolare preoccupazione, ma sarà comunque necessario un periodo di convalescenza prima del ritorno alla piena attività. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Marco Giallini cade ad Aosta: frattura del femore, sospese le riprese di “Rocco Schiavone”

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Marco #Giallini si sarebbe fratturato una gamba ad #Aosta, dove erano in corso le riprese di #RoccoSchiavone. #tv #televisione x.com