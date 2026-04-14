Schianto sulla Telesina | un ferito |FOTO

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada Telesina, coinvolgendo un uomo di 67 anni che guidava un City Suv Emc 4. Secondo quanto ricostruito, il veicolo ha perso il controllo mentre tornava a Roccamonfina da Benevento, invadendo la corsia opposta, urtando contro il guardrail e finendo in una cunetta ai margini della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Stava rientrando a Roccamonfina da Benevento P.D., 67enne medico alla guida del suo City Suv Emc 4 quando ne ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta, schiantandosi contro il guardrail e finendo fuori strada nella cunetta.L'incidente si è verificato nel comune di Alvignano sulla Ss 372.🔗 Leggi su Casertanews.it Schianto fatale sulla Telesina: addio a GianfrancoLa salma è arrivata oggi, 24 marzo presso l’abitazione di via Fontanelle dove si potrà rendere omaggio alla salma. Schianto a Manoppello Scalo con un'automobile che si ribalta: un uomo ferito e traffico bloccato [FOTO]Un uomo ferito e traffico in tilt a Manoppello Scalo in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Matteotti. Argomenti più discussi: L'incidente sulla Telesina: medico ferito; Moto contro auto in sosta a Solopaca: Giovanni Di Gioia muore a 37 anni; Schianto fatale contro auto, telesino muore in moto; Tragico schianto: centauro perde la vita dopo un impatto contro le auto in sosta. Solopaca: incidente sulla Telesina, donna in prognosi riservataAncora un incidente, fortunatamente senza conseguenze gravissime, sulle strade sannite. L'impatto si è verificato poco dopo le 14 nei pressi dello svincolo di Solopaca, lungo la Strada Statale 372 ... ilmattino.it Barletta ha ricordato Pasquale Pinto, per tutti Paky, che aveva compiuto 16 anni appena tre giorni prima dello schianto fatale a bordo di uno scooter. Porto Cesareo ha dato l’addio ad Antonio Basile, 21enne figlio del consigliere Dino, anche lui vittima di un tra - facebook.com facebook Moncalieri, schianto sulla sopraelevata: auto contro il guardrail x.com