Schianto sulla Telesina | un ferito |FOTO

Da casertanews.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada Telesina, coinvolgendo un uomo di 67 anni che guidava un City Suv Emc 4. Secondo quanto ricostruito, il veicolo ha perso il controllo mentre tornava a Roccamonfina da Benevento, invadendo la corsia opposta, urtando contro il guardrail e finendo in una cunetta ai margini della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Stava rientrando a Roccamonfina da Benevento P.D., 67enne medico alla guida del suo City Suv Emc 4 quando ne ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta, schiantandosi contro il guardrail e finendo fuori strada nella cunetta.L'incidente si è verificato nel comune di Alvignano sulla Ss 372.🔗 Leggi su Casertanews.it

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