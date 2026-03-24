Schianto fatale sulla Telesina | addio a Gianfranco

Un incidente stradale si è verificato lo scorso 20 marzo lungo la SS 372 Telesina, vicino a Baia e Latina, provocando la morte di un uomo di 44 anni. I funerali si svolgeranno domani, 25 marzo, alle 14:30 nella chiesa di San Sebastiano ad Alvignano. L’incidente ha coinvolto un veicolo e un tir, con esiti fatali per il conducente.

La salma è arrivata oggi, 24 marzo presso l’abitazione di via Fontanelle dove si potrà rendere omaggio alla salma. Il sindaco di Alvignano Angelo Di Costanzo in occasione del funerale proclamerà il lutto cittadino. Il 44enne era alla guida di una Lancia Musa che ha impattato frontalmente contro un autotreno che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo: Buonomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo in una scarpata laterale. Inutili i soccorsi del 118, che all’arrivo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese, i carabinieri e la polizia locale, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo e nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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