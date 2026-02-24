Schianto a Manoppello Scalo con un' automobile che si ribalta | un uomo ferito e traffico bloccato FOTO

Un uomo ferito e traffico in tilt a Manoppello Scalo in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Matteotti. Il fatto è avvenuto attorno alle 13:30 di martedì 24 febbraio. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo: un uomo di 57 anni alla guida di una Fiat Seicento, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Alanno. Soccorso, l'uomo è stato trasportato in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico ed è stata riaperta dopo circa un'ora. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

