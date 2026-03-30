Schianto all' incrocio tra auto e sccoter 60enne trasportata in ospedale

Questa mattina alle 10.20 si è verificato un incidente all'incrocio tra via Baccarani e via XXV Aprile, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Una donna di 60 anni è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.

L'incidente avvenuto questa mattina nell'intersezione tra via Baccarani e via XXV Aprile. La donna, alla guida del mezzo a due ruote, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso ANCONA - Incidente questa mattina, intorno alle 10,20, all'incrocio tra via Baccarani e via XXV Aprile. Un 60enne di origini peruviane, alla guida di uno scooter, si è scontrata con un'auto guidata da un ragazzo italiano di 19 anni. La donna, rimasta sempre cosciente, è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Torrette di Ancona dopo l'intervento dei soccorritori del 118. Sul posto anche due pattuglie della polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Schianto all'incrocio tra auto e sccoter, 60enne trasportata in ospedale Articoli correlati Scontro tra auto, donna con arresto cardiaco trasportata in ospedale: incidente nel SalernitanoIncidente stradale in via Verdi a Pontecagnano: donna colpita da infarto, portata al Pronto Soccorso a Salerno. Schianto quasi frontale tra due auto all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Spaventa, una finisce sul marciapiede: due ferite [FOTO]Scontro tra due automobili, una Ford B-Max e una Mercedes Classe A, in via Benedetto Croce all'incrocio con via Silvio Spaventa a Pescara. Marco muore a 22 anni nello schianto della sua Audi contro un muro a 500 metri da casa