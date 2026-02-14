Schianto nella notte tra quattro auto e uno scooter

Quattro auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente nella notte tra sabato 14 febbraio e domenica 15 febbraio 2026, a causa di un tamponamento in piazza Palermo. L’incidente si è verificato intorno alle 2, quando le vetture sono collassate una sull’altra allo sbocco della galleria Mameli, in direzione centro. Un testimone ha raccontato di aver visto le auto sfrecciare prima di frenare bruscamente.

Intorno alle due di notte di sabato 14 febbraio 2026, c'è stato un incidente in piazza Palermo, allo sbocco della galleria Mameli in direzione centro. Cinque i veicoli coinvolti: quattro automobili, tra cui un taxi, e uno scooter, si sono scontrati per cause in via di accertamento. È intervenuta l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese, lo schianto è avvenuto proprio davanti alla sede della pubblica assistenza, il rumore ha immediatamente allertato il centralinista di turno che si trovava nei locali. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza della Squadra Emergenze, i due mezzi di soccorso si sono alternati per trasportare quattro persone in codice verde in ospedale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nella tarda serata di ieri, a Villa Guardia lungo via per Casarico, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro ragazzi tra i 15 e i 18 anni.

Nella notte di ieri, a Villa Guardia, si è verificato un grave incidente stradale lungo via per Casarico.

