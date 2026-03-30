Un incidente si è verificato all’incrocio coinvolgendo un motociclista di circa 50 anni e una donna incinta. Il motociclista è stato trasportato in condizioni più gravi al Policlinico, mentre la donna è stata assistita sul posto con ferite leggere e accompagnata in ambulanza. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

L'impatto tra il mezzo a due ruote e un'auto tra via Siracusa e via Vittorio Veneto, rallentamenti al traffico e stop pure agli autobus Atm Un motociclista di circa 50 anni in condizioni più gravi trasportato al Policlinico, una donna incinta ferita lievemente e assistita in ambulanza. E' l'effetto dell'incidente stradale avvenuto in tarda mattinata all'incrocio tra via Siracusa e via Vittorio Veneto a causa dello scontro tra una moto e una Lancia Ypsilon. L'uomo è stato trasferito al nosocomio di viale Gazzi. L'impatto ha provocato nella zona di Provinciale notevoli rallentamenti al traffico con lo stop pure agli autobus Atm in transito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Incidente all'incrocio, ferita donna incinta: motociclista in ospedale

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