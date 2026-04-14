Il vertice tecnico della scherma italiana si è svolto nella sede federale di Viale Tiziano a Roma, dove è stato deciso un riassetto del vivaio azzurro. L’incontro ha riguardato le strategie da adottare dopo i Mondiali giovanili e la preparazione delle prossime competizioni degli Assoluti. La riunione ha coinvolto i responsabili delle varie discipline e si è concentrata sui piani di sviluppo e miglioramento dei giovani talenti.

Il vertice tecnico della scherma italiana si è riunito a Roma, presso la sede federale di Viale Tiziano, per definire le strategie post-Mondiali giovanili e preparare il terreno per le imminenti competizioni degli Assoluti. L’incontro, che ha protagonista il presidente Luigi Mazzone insieme ai commissari tecnici del settore olimpico, ha messo al centro del dibattito l’analisi dei risultati ottenuti a Rio de Janeiro 2026 e la necessità di un rinnovamento strutturale del vivaio nazionale. Analisi tecnica e bilancio delle armi dopo la sfida brasiliana. La sessione di lavoro ha permesso di esaminare nel dettaglio l’andamento della spedizione in Brasile, dove l’azzurra ha concluso con un totale di quattro medaglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scherma, piano Mazzone a Roma: si riforma il vivaio azzurro

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