Domani inizia una settimana di pioggia intensa in Emilia-Romagna. Le previsioni segnalano giorni con temporali e rischio di gelicidio, soprattutto tra mercoledì e giovedì. La regione si prepara ad affrontare condizioni meteo difficili, con molte zone che vedranno precipitazioni abbondanti e temperature in calo.

Bologna, 1 febbraio 2026 – Quella che si apre domani, 2 febbraio, è una settimana di maltempo per l’ Emilia-Romagna con piogge che a più riprese, e con diverso grado di intensità, bagneranno la regione. La causa? Una nuova perturbazione proveniente dall' Atlantico, a cui ne seguiranno altre. Secondo le previsioni meteo di Arpae, saranno mercoledì 4 febbraio e venerdì 6 febbraio i giorni in cui i fenomeni saranno più intensi e diffusi. Le temperature, in lieve aumento tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio, e poi sostanzialmente stabili non consentiranno di vedere la neve a bassa quota. Non si esclude, però, il rischio gelicidio, ovvero pioggia che gela rapidamente a contatto col suolo, limitato da alcune zone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo tutta la settimana: rischio gelicidio, quali sono i giorni con più pioggia in Emilia-Romagna

Approfondimenti su Emilia Romagna Maltempo

L’allarme smog in Emilia-Romagna si intensifica, con il bollino rosso che coinvolge tutte le province della regione per i prossimi due giorni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Emilia Romagna Maltempo

Argomenti discussi: Meteo a Roma, arriva la pioggia e scatta l'allerta maltempo per domenica. Le previsioni; Maltempo nel fine settimana: neve fino in pianura sul basso Piemonte. Pericolo valanghe 3-Marcato su sud Piemonte e in quota sui settori occidentali; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Meteo - Reiterato maltempo per nuove intense perturbazioni anche la prossima settimana.

Maltempo tutta la settimana: rischio gelicidio, quali sono i giorni con più pioggia in Emilia-RomagnaGli effetti della perturbazione proveniente dall’Atlantico: precipitazioni diffuse e neve sugli Appennini, i fiocchi non si vedranno a bassa quota. La diga di Ridracoli sempre più vicina alla tracimaz ... ilrestodelcarlino.it

Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaioUna potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve! meteo.it

L'Emilia Romagna ha istituito zone di accesso sicuro per le strutture che praticano l'aborto, mentre altre regioni foraggiano e fanno entrare i movimenti no-choice negli ospedali indebolendo la legge 194. Affronta questi temi Daniele Passanante sul numero 6/2 - facebook.com facebook

In Emilia-Romagna quest’anno la Befana chiude le feste… portando carbone soffice e candido tutto da assaporare. Prepara scarponi e caschetto per la montagna e stivaletti, sciarpa e berretto per città e borghi C’è ancora tanta magia da vivere. instagram.com x.com