A Rumo si è svolta una grande esercitazione con la partecipazione di 168 soccorritori. L'evento ha coinvolto diverse squadre per verificare la prontezza e l’efficacia delle procedure di emergenza adottate nel territorio. Durante l’operazione sono stati testati vari aspetti dei protocolli di sicurezza, con l’obiettivo di valutare la capacità di risposta in situazioni di emergenza. L’attività ha riguardato diverse figure del settore di soccorso, coinvolgendo un considerevole numero di operatori.

Un massiccio dispiegamento di forze di soccorso ha messo alla prova la capacità di risposta del territorio di Rumo, coinvolgendo un totale di 168 operatori per testare l’efficacia dei protocolli di emergenza locali. L’esercitazione, che ha operare nove diversi corpi dei Vigili del Fuoco, tra cui unità provenienti dall’Alto Adige e squadre della zona delle Maddalene, si è concentrata sulla verifica pratica del Piano di Protezione Civile comunale. La sinergia operativa tra i soccorsi e il monitoraggio tecnologico. L’esercitazione ha richiesto una coordinazione complessa che ha superato i confini provinciali, integrando le risorse dei Vigili del Fuoco con il supporto fondamentale dei colleghi di Cles, impegnati nella gestione dei droni per il monitoraggio dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rumo, maxi esercitazione con 168 soccorritori: testata la sicurezza

Scatta l’allarme frana, ma è un'esercitazione: 80 ecacuati e 168 soccorritori in azioneLa simulazione di una frana imminente, l’evacuazione di un’intera frazione e la macchina dei soccorsi messa alla prova come in un’emergenza reale.

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