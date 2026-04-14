Scandicci celebra Innocenti | il mito dell’illustratore al Castello

A Scandicci si apre una mostra dedicata all’illustratore Roberto Innocenti, che sarà visibile al Castello dell’Acciaiolo a partire da sabato 18 aprile. L’evento prevede un’inaugurazione alle 5:30 del mattino e propone due diverse esposizioni che approfondiscono il lavoro e la carriera dell’artista. L’esposizione si inserisce nel calendario culturale della città e vuole rendere omaggio a un’icona dell’illustrazione.

L’illustratore Roberto Innocenti porterà la sua visione artistica a Scandicci attraverso una mostra doppia che partirà sabato 18 aprile, con un’inaugurazione fissata per le ore 5:30 presso il Castello dell’Acciaiolo. L’iniziativa, frutto della sinergia tra l’amministrazione comunale e Lucca Crea, coinvolgerà due luoghi distinti: il Castello dell’Acciaiolo e la biblioteca comunale, offrendo al pubblico un percorso che spazia dalle suggestioni fiabesche alla satira sociale. Dalla fonderia al prestigio internazionale: l’evoluzione di un talento locale. Le radici del successo di Roberto Innocenti affondano nel territorio di Bagno a Ripoli, dove è nato nel 1940.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandicci celebra Innocenti: il mito dell’illustratore al Castello Città di Castello celebra il “suo” Rettore: a Marianelli il “Tifernate dell’Anno”Un riconoscimento dal forte valore simbolico quello conferito a Massimiliano Marianelli, premiato con il “Tifernate dell’Anno” nella sua città... Ad Acireale si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafieL’amministrazione comunale di Acireale, attraverso l’assessorato alla Legalità, retto da Gracy Urso, ha aderito alla manifestazione organizzata da... Tra fiaba e satira, le illustrazioni di Innocenti in mostra a ScandicciTra realtà e fantasia, l'arte raffinata di Roberto Innocenti è protagonista di una mostra realizzata al Castello dell'Acciaiolo e alla Biblioteca comunale di Scandicci (Firenze), a cura di Dario Corve ... ansa.it Lucca Crea ancora in trasferta a Scandicci per la mostra di Roberto Innocenti'Le fiabe che ci guardano, le case che ci ricordano, la storia che ci guida' fra Castello dell'Acciaiolo e biblioteca comunale dal 18 aprile ... luccaindiretta.it