Tre mesi di indagini e un blitz ad alto impatto | scacco allo spaccio 14 arresti tra stazione e Speyer

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Polizia di Stato ha condotto un blitz nell’area della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer di Ravenna, dopo tre mesi di indagini. Sono state arrestate 14 persone, di cui nove in carcere, e sono stati eseguiti complessivamente 73 provvedimenti. L’operazione ha mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Operazione "Smoke Corner": elicotteri e cinofili per smantellare la rete che riforniva anche i minorenni vicino alle scuole. Documentate 73 cessioni quotidiane nel quadrilatero della paura. Scattano anche Daspo urbani e divieti di ritorno Blitz della Polizia di Stato all'alba di mercoledì, e poi proseguito nella giornata di giovedì, nell'area della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer di Ravenna, dove un'indagine durata tre mesi ha portato all'arresto di ben 14 persone (di cui 9 in carcere), in esecuzione di 73 arresti differiti (ossia 73 cessioni documentate), per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, denominata "Smoke...