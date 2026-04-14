Scacchi | Javokhir Sindarov è il nuovo sfidante al titolo mondiale di Gukesh

Javokhir Sindarov, nato a Tashkent il 8 dicembre 2005, si prepara a sfidare il detentore del titolo mondiale di scacchi. La sua carriera ha visto crescere rapidamente il suo ranking e la sua presenza nei tornei internazionali. Attualmente, è riconosciuto come il nuovo sfidante ufficiale per il titolo mondiale, dopo aver superato le fasi di qualificazione. La sfida è attesa nei prossimi mesi e coinvolge appassionati di tutto il mondo.

Javokhir Sindarov, nato a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, l’8 dicembre 2005, è il nuovo sfidante al titolo di Campione del Mondo di scacchi. Sarà lui a sfidare l’iridato in carica, l’indiano Gukesh Dommaraju, in luogo ancora da definire nella parte finale dell’anno. La sua patta con l’olandese Anish Giri nel penultimo turno del Torneo dei Candidati gli conferisce l’ambita investitura con un turno di anticipo rispetto alla conclusione dell’evento, mentre tra le donne ogni discorso è ancora aperto. Sindarov ha dominato l’intero torneo, battendo nei primi turni, uno dopo l’altro, Esipenko, Praggnanandhaa, Caruana, Nakamura e Wei Yi, garantendosi così un vantaggio virtualmente incolmabile già alla fine del “girone d’andata” del doppio round robin.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: Javokhir Sindarov è il nuovo sfidante al titolo mondiale di Gukesh Scacchi: Giri si divora la chance con Wei Yi, Sindarov a un passo dal match mondiale. Tra le donne è corsa a quattroA Javokhir Sindarov, adesso è ufficiale, basta una patta negli ultimi due turni per diventare il prossimo sfidante al titolo mondiale di scacchi... Leggi anche: Scacchi: Nakamura batte Caruana e aiuta Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, incredibile quintetto in testa Temi più discussi: Scacchi: Nakamura batte Caruana e aiuta Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, incredibile quintetto in testa; Scacchi, Candidati 2026: Nakamura batte Caruana, Sindarov in fuga. Caos tra le donne; Scacchi: Giri si divora la chance con Wei Yi, Sindarov a un passo dal match mondiale. Tra le donne è corsa a quattro; Scacchi: Sindarov patta con Giri e rimane leader al Torneo dei Candidati. Vaishali avvicina Muzychuk tra le donne. Scacchi: Giri si divora la chance con Wei Yi, Sindarov a un passo dal match mondiale. Tra le donne è corsa a quattroA Javokhir Sindarov, adesso è ufficiale, basta una patta negli ultimi due turni per diventare il prossimo sfidante al titolo mondiale di scacchi ... oasport.it Scacchi: Sindarov sempre più vicino a vincere il Torneo dei Candidati. Vaishali in fuga tra le donneSolo tre sono i turni rimasti al Torneo dei Candidati 2026 di scena a Pegeia, Cipro. Tutte patte le partite del torneo Open, anche se con diverse ... oasport.it CANDIDATI: SINDAROV VICINO AL TRAGUARDO FRA LE DONNE VAISHALI TENTA L'ALLUNGO Javokhir Sindarov è sempre più vicino al traguardo. Nell’undicesimo turno del Torneo dei Candidati 2026, in corso a Pegeia (Cipro), il giovane uzbeko ha pare - facebook.com facebook Scacchi: continua a volare Javokhir Sindarov. L'uzbeko stacca sempre di più tutti gli altri al Torneo dei Candidati. Nel femminile Anna Muzychuk irrompe da sola al comando x.com