Nell'ambito degli scacchi, Javokhir Sindarov si trova a un passo dal match mondiale dopo aver conquistato un risultato positivo negli ultimi turni. Giri ha invece concluso con una sconfitta contro Wei Yi, compromettendo le sue possibilità. Tra le donne, invece, si registra una corsa composta da quattro giocatrici che si contendono la qualificazione. La competizione continua a tenere alta l'attenzione degli appassionati.

A Javokhir Sindarov, adesso è ufficiale, basta una patta negli ultimi due turni per diventare il prossimo sfidante al titolo mondiale di scacchi attualmente detenuto da Gukesh Dommaraju. L’indiano, con gli incontri di martedì e mercoledì contro Anish Giri e Wei Yi (dell’olandese e del cinese parleremo a breve), potrà assicurarsi quel posto che mai a un uzbeko era toccato nell’era del Campionato del Mondo unificato. Tra le donne, invece, tutte le carte sono rimescolate e ora è corsa a quattro per sfidare Ju Wenjun. Giri-Wei Yi, anzi Wei Yi-Giri, si diceva. Con Sindarov che patta molto rapidamente con Hikaru Nakamura (una scena, quella dell’equa divisione del punto in meno di 20 minuti, di cui si sarebbe fatto volentieri a meno), sono loro due i principali uomini d’attrazione del momento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Giri si divora la chance con Wei Yi, Sindarov a un passo dal match mondiale. Tra le donne è corsa a quattro

Scacchi: Sindarov patta con Giri e rimane leader al Torneo dei Candidati. Vaishali avvicina Muzychuk tra le donneSi chiude il “girone di andata”, se lo possiamo così chiamare, al Torneo dei Candidati 2026.

Scacchi: Giri batte Caruana e si lancia a caccia di Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, davanti Zhu Jiner e VaishaliIl Torneo dei Candidati 2026 inizia a prendere delle pieghe sostanzialmente impreviste con il nono dei quattordici turni in scena a Pegeia, Cipro.