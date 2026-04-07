Al Torneo dei Candidati in corso a Pegeia, Cipro, Nakamura ha battuto Caruana, contribuendo alla vittoria di Sindarov. Nelle competizioni femminili, si registra un inaspettato quintetto di giocatrici in testa alla classifica. La gara continua con ritmi serrati e sorprese frequenti, mentre i partecipanti si confrontano in una serie di partite decisive. La manifestazione prosegue con l’attenzione rivolta agli sviluppi delle prossime mosse.

Si ricomincia al Torneo dei Candidati in quel di Pegeia, Cipro. Ed è subito tempo di destini opposti. L’evento Open, dopo otto turni, è sempre più di Javokhir Sindarov perché, nel derby americano, una mano quasi inattesa gliela offre Hikaru Nakamura. Viceversa, nel femminile, non è assolutamente possibile avere alcuna idea di chi sfiderà Ju Wenjun per il titolo mondiale: al comando sono in cinque. Ma andiamo con ordine. Se per Sindarov la patta con il russo sotto bandiera FIDE Andrey Esipenko suona un po’ come la tranquillità di dover gestire, sono altri che lo avvicinano ancor più al match contro Gukesh per la corona iridata. Anzi, un altro: Hikaru Nakamura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Nakamura batte Caruana e aiuta Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, incredibile quintetto in testa

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