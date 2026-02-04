Infrastrutture il punto della Provincia sui lavori | la Bidentina è il cuore del piano sicurezza ponti

La Provincia di Forlì-Cesena ha fatto il punto sui lavori di sicurezza delle infrastrutture. La strada Bidentina resta al centro del piano, considerata il tratto più importante per il rafforzamento delle strutture. Prosegue l’impegno per mettere in sicurezza ponti e viadotti lungo tutto il territorio, senza perdere tempo.

Prosegue l’impegno della Provincia di Forlì-Cesena per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti presenti sull’intero territorio provinciale. Un piano articolato e di lungo periodo che interessa complessivamente 21 infrastrutture strategiche della rete stradale provinciale, per un investimento totale di oltre 35 milioni di euro. La rete viaria provinciale conta infatti 570 ponti distribuiti su più di 1.100 chilometri di strade. Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato specifiche linee di finanziamento, attraverso i decreti ministeriali 2252021 e 1252022, consentendo anche alla Provincia di Forlì-Cesena di avviare un vasto programma di interventi di messa in sicurezza e adeguamento strutturale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Bidentina Ponti

La Provincia di Forlì-Cesena ha annunciato un intervento di circa 5 milioni di euro per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti sulla strada Bidentina.

La Giunta di Catanzaro ha dato il via libera al piano triennale per le infrastrutture e i servizi pubblici.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bidentina Ponti

Argomenti discussi: Lo schema di decreto-legge per il Ponte sullo Stretto e le infrastrutture strategiche; Cybersecurity spaziale: perché i satelliti sono le nuove infrastrutture critiche; Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano; Ardian lancia nuovo fondo evergreen infrastrutturale.

Infrastrutture Net Zero: è il momento di un approccio multigenerazionaleAccelerare la decarbonizzazione delle aziende: Accenture propone un approccio Multigenerazionale alle infrastrutture Net Zero ... esg360.it

Il punto sulle infrastrutture lucane: Bardi e Pepe da SalviniIl ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi pomeriggio a Roma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia), e il vicepresidente e ... ansa.it

Aci Web -TV. . Aci Trezza: il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini presente per fare il punto dei danni che hanno devastato il borgo marinaro insieme al primo cittadino Scandurra e le istituzioni locali. - facebook.com facebook

#tagada Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini fa il punto sui danni per il maltempo in Sicilia e Calabria x.com