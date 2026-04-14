Sassuolo Berardi | Le immagini parlano

A Sassuolo, si attende la decisione del giudice sportivo riguardo a una vicenda che coinvolge l’attaccante locale e le immagini di un episodio giudicato controverso dall’arbitro. Il referto dell’arbitro di Rimini ha portato alla valutazione delle accuse, mentre la difesa ha preso la parola per presentare le proprie argomentazioni. La decisione finale dipenderà dall’analisi delle prove e delle tesi presentate dalle parti coinvolte.

di Stefano Fogliani SASSUOLO In attesa che il giudice sportivo, valutate le tesi dell’accusa, ovvero il referto arbitrale dell’arbitro Antonio Rapuano di Rimini, assuma le sue decisioni, parola alla difesa. Ovvero a Domenico Berardi, espulso insieme ad Ellertsson nell’intervallo di Genoa-Sassuolo, a seguito di un parapiglia andato in scena lungo il tunnel che accompagnava neroverdi e rossoblù negli spogliatoi al termine di primi 45’ di gioco. "Ci tenevo a precisare che le immagini parlano chiaro non c’è stato nessun atto di violenza. Cercavo solo di divincolarmi per andare nello spogliatoio", ha scritto l’attaccante del Sassuolo su Instagram, provando a fare giustizia delle diverse ipotesi con cui è stato ricostruito l’accaduto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo Berardi: "Le immagini parlano" Leggi anche: Sassuolo-Verona, le pagelle: Berardi velenoso come un cobra, 7,5. Nelsson colabrodo, 4,5 Sassuolo-Verona, Pinamonti e Berardi: le parole chiave del post garaLa vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona ha messo in evidenza una squadra capace di gestire la gara nonostante una partenza complessa, con un... Sassuolo Vs Verona 2 a 0 .. segna Berardi #seriea Berardi dopo Genoa-Sassuolo Ecco cosa ha detto - facebook.com facebook #Calcio, #Genoa- #Sassuolo 2-1, decide Ekuban nel finale Espulsi Berardi ed Ellertsson x.com