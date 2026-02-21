Sassuolo-Verona Pinamonti e Berardi | le parole chiave del post gara
Il Sassuolo ha battuto 3-0 l’Hellas Verona grazie ai gol di Pinamonti e Berardi, dimostrando grande determinazione. La squadra ha mantenuto il controllo del gioco anche dopo un avvio difficile, sfruttando le occasioni offensive. La vittoria ha rafforzato la fiducia dei neroverdi, che hanno mostrato compattezza e lucidità in fase offensiva. La partita si è conclusa con un risultato che lascia spazio a ottimismo per le prossime sfide.
La vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona ha messo in evidenza una squadra capace di gestire la gara nonostante una partenza complessa, con un reparto offensivo che sta progressivamente maturando. Le parole di Fabio Grosso, pronunciate al termine dell’incontro, sottolineano fiducia nel processo di crescita e nella tenuta collettiva. La sfida ha richiesto resistenza e prontezza, con Verona che ha esercitato pressing alto e ricerca della profondità. Nella prima frazione la squadra di casa ha faticato a trovare le distanze giuste, ma ha resistito grazie alla disponibilità dei compagni offensivi e ha saputo punire gli errori avversari nei momenti decisivi, chiudendo il match con una prestazione difficile ma significativa.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Grosso post Sassuolo Verona: «Siamo ad un livello altissimo! Pinamonti può fare ancora tanto. Berardi in nazionale? Rispondo così»Fabio Grosso ha commentato con entusiasmo la vittoria del Sassuolo contro l’Hellas Verona, conclusa con un punteggio di 3-0.
Sassuolo-Verona 3-0, Pinamonti e Berardi travolgono i gialloblùIl Sassuolo ha battuto 3-0 il Verona, spinto dalla doppietta di Pinamonti e dal gol di Berardi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pinamonti-Berardi show e il Sassuolo dilaga. Incubo Verona: la Serie B è sempre più vicina; Serie A: Berardi e Pinamonti trascinano il Sassuolo, Verona sempre più in crisi; Serie A, Sassuolo-Verona 3-0: gol e highlights. Video; Sassuolo-Verona 3-0, pagelle e tabellino: Berardi trascinatore, Pinamonti cinico, Laurienté ispirato, Bowie timido e Niasse ingenuo.
Berardi show e Sassuolo in volo: battuto 3-0 il Verona, in gol Pinamonti e due volte il capitanoAl 'Mapei Stadium' la squadra di Grosso centra la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato e sale all'ottavo posto, gli scaligeri restano ultimi ... corrieredellosport.it
Sassuolo-Verona 3-0: video, gol e highlightsQuarta vittoria nelle ultime cinque partite per il Sassuolo, trascinato dal suo tridente offensivo. Il match si sblocca al 40' con un destro in area di Pinamonti, servito da Laurienté. Poi si mette in ... sport.sky.it
"I TIFOSI DEL VERONA INTONANO CANTI FUNEBRI" (A. Iori, DAZN). LA SERIE B SEMBRA SEMPRE PIÙ VICINA. Domenico Berardi affossa il Verona con una doppietta Il Sassuolo si porta sul 3-0 La situazione dei veneti è ormai disperata - facebook.com facebook
Il Sassuolo travolge il Verona Come è andato il match x.com