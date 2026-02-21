Sassuolo-Verona Pinamonti e Berardi | le parole chiave del post gara

Il Sassuolo ha battuto 3-0 l’Hellas Verona grazie ai gol di Pinamonti e Berardi, dimostrando grande determinazione. La squadra ha mantenuto il controllo del gioco anche dopo un avvio difficile, sfruttando le occasioni offensive. La vittoria ha rafforzato la fiducia dei neroverdi, che hanno mostrato compattezza e lucidità in fase offensiva. La partita si è conclusa con un risultato che lascia spazio a ottimismo per le prossime sfide.

La vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona ha messo in evidenza una squadra capace di gestire la gara nonostante una partenza complessa, con un reparto offensivo che sta progressivamente maturando. Le parole di Fabio Grosso, pronunciate al termine dell’incontro, sottolineano fiducia nel processo di crescita e nella tenuta collettiva. La sfida ha richiesto resistenza e prontezza, con Verona che ha esercitato pressing alto e ricerca della profondità. Nella prima frazione la squadra di casa ha faticato a trovare le distanze giuste, ma ha resistito grazie alla disponibilità dei compagni offensivi e ha saputo punire gli errori avversari nei momenti decisivi, chiudendo il match con una prestazione difficile ma significativa.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Grosso post Sassuolo Verona: «Siamo ad un livello altissimo! Pinamonti può fare ancora tanto. Berardi in nazionale? Rispondo così»Fabio Grosso ha commentato con entusiasmo la vittoria del Sassuolo contro l’Hellas Verona, conclusa con un punteggio di 3-0.

Sassuolo-Verona 3-0, Pinamonti e Berardi travolgono i gialloblùIl Sassuolo ha battuto 3-0 il Verona, spinto dalla doppietta di Pinamonti e dal gol di Berardi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.