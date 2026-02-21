Sassuolo-Verona le pagelle | Berardi velenoso come un cobra 7,5 Nelsson colabrodo 4,5

Durante la partita tra Sassuolo e Verona, Berardi ha mostrato un’energia velenosa, ottenendo un voto di 7,5, mentre Nelsson ha sofferto in difesa, valutato 4,5. Thorstvedt si è distinto come un centrocampista versatile, e Laurienté ha dato ritmo quando necessario. Montipò ha parato un rigore decisivo, senza colpe, ma Al-Musrati ha commesso un’ingenuità che ha portato alla sua espulsione. La gara si è conclusa con una netta vittoria del Sassuolo.

© Gazzetta.it - Sassuolo-Verona, le pagelle: Berardi velenoso come un cobra, 7,5. Nelsson colabrodo, 4,5

