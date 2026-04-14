Martedì 14 aprile 2026, il cielo sopra Sassari si mostra caratterizzato da una copertura nuvolosa che si sviluppa durante tutta la giornata. Al mattino si alternano momenti di sole a brevi piovaschi, mentre nel corso del pomeriggio le nuvole si intensificano, portando a un clima variabile. La temperatura si mantiene stabile, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti. La giornata si presenta quindi con condizioni meteo instabili e mutevoli.

Il cielo sopra Sassari si presenta questo martedì 14 aprile 2026 con un volto mutevole, caratterizzato da una progressiva copertura nuvolosa che accompagnerà l'intera giornata. Mentre la mattinata offre momenti di sole alternati a brevi schiarite, le previsioni indicano una tendenza verso un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, con il rischio di deboli e irregolari piovaschi, specialmente nelle aree dell'entroterra. Le temperature mantengono un carattere tipicamente primaverile, os .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, martedì tra sole e piovaschi: ecco il meteo del 14 aprile

Meteo, il maltempo si sposta verso il Sud. Ecco le previsioni per oggi martedì 14 aprileCondizioni meteo instabili nella giornata odierna sull'Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto su Nord-Est e zone interne del Centro.

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