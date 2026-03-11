Il meteo cambia passo in arrivo vortici atlantici che porteranno piovaschi e sole sull’Italia

Il meteo in Italia si modifica rapidamente, con l’arrivo di vortici atlantici che portano piovaschi e sprazzi di sole. Dopo settimane di tempo stabile e temperature miti, da ieri le condizioni atmosferiche sono cambiate, con piogge intermittenti e giornate che alternano momenti di sole a rovesci improvvisi. La situazione si mantiene in evoluzione, influenzando le previsioni per i prossimi giorni.

Dopo un accenno di primavera che per settimane ha portato a temperature miti e giornate dominate dal bel tempo, da ieri gli italiani stanno assistendo a un repentino cambiamento del meteo. Secondo le analisi di Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, il quadro resta dominato da correnti atlantiche mischiate a risalite di aria nordafricana che portano instabilità, ma senza destare particolari preoccupazioni o allarme. Il meteo prevede piogge improvvise ma di breve durate, seguite da rapide schiarite. Stando ai modelli predittivi, al momento non sono all’orizzonte fasi di maltempo pesante o persistente. Al contrario nei prossimi giorni assisteremo a rapidi rovesci, poi seguiti da schiarite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

