Da oltre 50 anni, l’area umida del lago di Sartirana subisce i effetti delle attività umane. La presenza di oltre sessanta specie di uccelli, tra cui alcuni rari e in via di estinzione, dimostra quanto questa zona sia importante per la biodiversità. Ma i danni accumulati nel tempo rischiano di mettere a rischio questo habitat prezioso.

Uccelli di più di sessanta specie diverse. Sessantaquattro per la precisione. Alcuni sono rari e protetti, perché in via d’estinzione. Alcuni nidificano lì, altri ci passano occasionalmente, altri ancora tornano tutti gli anni ma senza fermarsi troppo perché sono di specie migratrici. Il lago di Sartirana a Merate, con le sue sponde e il suo canneto sono un piccolo paradiso terrestre, uno dei pochi rimasti del suo genere. È infatti una zona umida, un ambiente raro e in via d’estinzione, proprio come alcuni volatili che ospita più o meno stabilmente. E la colpa è solo degli essere umani, che hanno bonificato i terreni circostanti, ridotto il canneto appunto, lasciato spazio a prati, campi e bosco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Area umida del lago di Sartirana. Mezzo secolo di danni dell’uomo

