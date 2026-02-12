Area umida del lago di Sartirana Mezzo secolo di danni dell’uomo
Da oltre 50 anni, l’area umida del lago di Sartirana subisce i effetti delle attività umane. La presenza di oltre sessanta specie di uccelli, tra cui alcuni rari e in via di estinzione, dimostra quanto questa zona sia importante per la biodiversità. Ma i danni accumulati nel tempo rischiano di mettere a rischio questo habitat prezioso.
Uccelli di più di sessanta specie diverse. Sessantaquattro per la precisione. Alcuni sono rari e protetti, perché in via d’estinzione. Alcuni nidificano lì, altri ci passano occasionalmente, altri ancora tornano tutti gli anni ma senza fermarsi troppo perché sono di specie migratrici. Il lago di Sartirana a Merate, con le sue sponde e il suo canneto sono un piccolo paradiso terrestre, uno dei pochi rimasti del suo genere. È infatti una zona umida, un ambiente raro e in via d’estinzione, proprio come alcuni volatili che ospita più o meno stabilmente. E la colpa è solo degli essere umani, che hanno bonificato i terreni circostanti, ridotto il canneto appunto, lasciato spazio a prati, campi e bosco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Lago Sartirana
Focus sul Lago dell’Accesa. Domani incontro pubblico sul futuro della zona umida
Domani, a Massa Marittima, si terrà un incontro pubblico dedicato al futuro del Lago dell’Accesa.
Acqua per l’agricoltura, i sindaci dell’area del lago Arancio chiedono garanzie per il 2026
I sindaci dell’area del lago Arancio si sono incontrati con il Dipartimento dell’agricoltura della Regione Siciliana per discutere delle garanzie idriche necessarie per la stagione 2026.
Ultime notizie su Lago Sartirana
Argomenti discussi: Oltre 115.000 gli uccelli acquatici censiti in Toscana, Bientina la zona umida con più presenze; Il primo contratto di zona umida della pianura risicola vercellese; Giornata Mondiale delle Zone Umide, alla scoperta della riserva naturale del Lago di Canterno; Zone umide: i luoghi d’acqua che lavorano in silenzio.
Aree umide da salvaguardare. Osservato speciale il lago d’Idro: Il biotopo rischia di sparireBrescia, preoccupa il progetto di nuove opere di presa. In caso di siccità come nel 2022 sarebbe un disastro. Il commissario europeo: in presenza di modifiche significative procedura da riavviare con ... ilgiorno.it
Un buon esempio di area protetta: il lago di Paola con fenicotteri, aironi rossi e altre 300 specie di uccelliIl lago di Paola, insieme agli altri specchi d'acqua salmastra di Caprolace, Monaci e Fogliano, è una zona umida, uno dei 5 habitat racchiusi all'interno del parco. Queste 4 lagune costiere, collegate ... repubblica.it
Il Padule della Trappola è un’area umida all’interno del Parco della Maremma. Siamo andati a scoprirla per voi. Su YouTube trovate la puntata completa de “Il Parco in un click” dedicata alla Trappola: https://youtu.be/4gVaXYk8zcUsi=avnLLRmTyPMGpX2t . . - facebook.com facebook
Oggi si celebra il #WorldWetlandsDay per sensibilizzare sul valore ecologico e sociale delle zone umide La Laguna di Venezia è la più grande area umida costiera del Mediterraneo, nota per la ricca biodiversità e l’equilibrio unico tra attività umane e dinami x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.