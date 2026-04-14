Dopo la sconfitta al Franchi, Maurizio Sarri ha commentato la partita sottolineando che l'esito è stato eccessivamente pesante rispetto a quanto mostrato in campo. L'allenatore ha affermato che la squadra ha giocato bene e che, in sua opinione, la gara è stata dominata da loro. Nonostante la sconfitta, Sarri ha mantenuto un atteggiamento positivo riguardo alla prestazione complessiva della Lazio.

Dopo il ko del Franchi, Maurizio Sarri non boccia la prestazione della sua Lazio. Ai microfoni di DAZN, l’allenatore biancoceleste ha difeso la prova della squadra, giudicando il passivo troppo pesante rispetto a quanto visto in campo e riportando l’attenzione su una gara che, fino a un certo punto, aveva visto i suoi in controllo. Secondo Sarri, l’episodio che ha cambiato il match è stato il gol subito, considerato casuale dentro una partita che la Lazio stava gestendo bene sia nel possesso sia nel palleggio. Il tecnico ha però ammesso anche una responsabilità precisa: aver concesso troppe ripartenze in campo aperto. Questo il suo giudizio: “Il gol è stato fortuito.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri dopo il ko: “Sconfitta eccessiva, la partita l’abbiamo fatta noi”

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