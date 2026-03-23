"> Scott McTominay si prende ancora una volta la scena e lo fa da protagonista assoluto, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Il centrocampista scozzese è l’uomo copertina del Napoli, decisivo nella sfida contro il Cagliari, risolta dopo appena 74 secondi con un gol che ha indirizzato immediatamente il match. Una prestazione che conferma il suo peso specifico nella squadra di Conte, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, evidenziando la crescita costante del giocatore. Il Napoli, grazie a questo successo, centra la quarta vittoria consecutiva e si porta a un solo punto dal Milan, in vista dello scontro diretto del 6 aprile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo copertina: gol lampo, dominio totale e Napoli in scia al Milan”

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