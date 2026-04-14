Le tensioni tra alcune nazioni hanno portato a preoccupazioni sulla disponibilità di farmaci essenziali, con fonti ufficiali che segnalano possibili carenze. In diversi paesi, farmaci fondamentali per diverse terapie sono diventati difficili da reperire, aumentando il timore di problemi nelle forniture. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni di scorte insufficienti e di interventi da parte delle autorità sanitarie.

Le tensioni internazionali tornano a riflettersi con forza sull’economia globale e, in particolare, su uno dei settori più delicati: quello farmaceutico. A lanciare l’allarme è Marcello Cattani, che a margine di un incontro a Roma dedicato al ruolo strategico dell’industria farmaceutica nel Made in Italy ha delineato uno scenario sempre più complesso. Il conflitto in Iran, infatti, sta già producendo effetti tangibili, innescando una nuova crisi energetica e facendo impennare i costi lungo tutta la filiera produttiva. Secondo Cattani, l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia ha determinato rincari diffusi che stanno mettendo sotto pressione le aziende.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Saranno introvabili”. Guerra, scatta l’allarme sui farmaci

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