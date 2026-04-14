Guerra arriva l’allarme ufficiale sui farmaci | tutti coinvolti

Le tensioni tra paesi si riflettono anche nel settore farmaceutico, dove un nuovo allarme ufficiale segnala un coinvolgimento generale dei farmaci. La notizia arriva in un momento di crescente preoccupazione internazionale, evidenziando come le crisi geopolitiche possano influenzare la disponibilità e la distribuzione dei medicinali. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui dettagli specifici delle restrizioni o delle cause di questa situazione.

Le tensioni internazionali tornano a riflettersi con forza sull’economia globale e, in particolare, su uno dei settori più delicati: quello farmaceutico. A lanciare l’allarme è Marcello Cattani, che a margine di un incontro a Roma dedicato al ruolo strategico dell’industria farmaceutica nel Made in Italy ha delineato uno scenario sempre più complesso. Il conflitto in Iran, infatti, sta già producendo effetti tangibili, innescando una nuova crisi energetica e facendo impennare i costi lungo tutta la filiera produttiva. Secondo Cattani, l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia ha determinato rincari diffusi che stanno mettendo sotto pressione le aziende.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La guerra in Iran e l’effetto sui farmaci, tra costi e carenzeSe la guerra in Medio Oriente durerà cinque settimane, il problema di disponibilità dei farmaci sarà elevato.

Guerra Ira, la notizia peggiore! Siamo tutti coinvolti. Cosa succedeIl conflitto in Iran entra in una fase con ricadute dirette sull’economia internazionale.

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“L’America ha perso l’ennesima guerra”. Un estratto dal mio passaparola di Sabato 11 Aprile ad ‘Accordi & Disaccordi’ #Trump #USA #Iran - facebook.com facebook

Con questa guerra, Trump ha sostanzialmente perso tutti gli alleati europei. Nessuno escluso, tranne Putin. x.com