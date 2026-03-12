Carenza di farmaci in Europa | oltre 600 i prodotti introvabili anche in Italia aumentano quelli indisponibili

In Europa sono più di 600 i farmaci attualmente introvabili, tra cui molti per il sistema nervoso, malattie cardiovascolari e oncologiche. Anche antibiotici e insuline sono tra i prodotti difficili da reperire. In Italia, il numero di farmaci indisponibili sta aumentando, coinvolgendo diverse categorie di medicinali essenziali per i pazienti.

Farmaci per il sistema nervoso o per le malattie cardiovascolari e oncologiche. Ma anche antibiotici e insuline. La carenza di medicinali in Europa è diventata ormai un fenomeno endemico, che contribuisce a mettere a dura prova la fiducia dei cittadini nei sistemi sanitari. Sono oltre 600 i prodotti introvabili in molti Paesi del vecchio continente: il 96% degli Stati segnala carenze, e sette su dieci dichiarano di soffrire di penurie gravi. In Italia, il numero totale di farmaci segnalati come indisponibili è cresciuto del 4,8% rispetto all'anno precedente. Sono i dati che emergono dal Medicine Shortages Report 2025 della Pgeu (Pharmaceutical Group of the European Union), l'organizzazione che rappresenta i farmacisti presso le istituzioni dell'Unione Europea.