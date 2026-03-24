Giornata dei Missionari Martiri testimoni di fede accanto agli ultimi

Da tv2000.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si celebra oggi la trentaquattresima Giornata dei Missionari Martiri. Un invito a ricordare coloro che hanno donato la propria vita al servizio del Vangelo. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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