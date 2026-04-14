Durante la partita contro l’Udinese, Santi Gimenez ha lasciato il campo dopo appena 0 minuti di gioco. La decisione è stata presa dal tecnico alla prima fase della sfida, lasciando il pubblico e gli analisti senza poter vedere il suo apporto in campo. Nel frattempo, l’allenatore ha adottato una strategia di gioco molto decisa, suscitando commenti e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Massimiliano Allegri ha scelto il pugno di ferro, ma il rumore dello schianto si sente ancora in ogni angolo di San Siro. Contro l’ Udinese di Kosta Runjaic, quella che doveva essere la notte del rilancio per Santiago Gimenez si è trasformata in un’umiliazione silenziosa: novanta minuti in panchina a osservare il naufragio dei suoi compagni. Il tecnico livornese, con un colpo di teatro tattico che ha lasciato interdetta Milanello, ha preferito l’azzardo di un tridente senza punti di riferimento, con Rafael Leao adattato al centro supportato da Pulisic e Saelemakers. Il risultato è un disastroso 0-3 casalingo che certifica il fallimento dell’esperimento e apre ufficialmente il processo a una gestione che sembra aver smarrito la bussola.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Santi Gimenez ai saluti dopo 0 minuti contro l’Udinese

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