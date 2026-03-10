Il Milan ha ottenuto due vittorie di fila e nelle ultime ore ha ricevuto una buona notizia: Giménez è tornato ad allenarsi con il gruppo. La squadra si prepara per le prossime sfide e l'attenzione si concentra anche sulla disponibilità dei giocatori. Santi chi può, invece, resta ancora in dubbio e continua il suo percorso di recupero.

Il Milan viene da due vittorie consecutive ma in queste ultime ore ha trovato un ulteriore motivo per sorridere: Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi con la squadra, chiaro indicatore che il suo recupero sta procedendo per il meglio e che presto potrà tornare a completa disposizione di mister Allegri. Disponibile contro la Lazio?. Dall’esatto momento in cui il messicano ha messo piede al centro sportivo di Milanello, la domanda più gettonata è questa: farà parte dei 23 che domenica sera proveranno a battere la Lazio? Impossibile rispondere con certezza, per lo meno fino a quando lo staff medico del Milan non avrà ottenuto garanzie dalla caviglia del centravanti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, si Santi chi può! Giménez torna in gruppo

