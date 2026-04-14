Sansepolcro raid vandalico legato al caso della famiglia del bosco

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, il centro storico di Sansepolcro è stato teatro di un atto vandalico che ha interessato diverse strutture pubbliche, tra cui scuole e sedi istituzionali. Il raid ha causato danneggiamenti a edifici e proprietà comunali. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’atto. La vicenda è collegata al caso della “famiglia del bosco”.

Arezzo senz’ombra? O forse c’è chi polemizza anche co’ l’ombra dell’ortica “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Macrì a Leonardo, la vignetta di Paolo Lombardi: “Finché c’è guerra c’è. business” Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, il centro storico di Sansepolcro è stato colpito da un raid vandalico contro edifici pubblici, tra cui scuole e sedi istituzionali. Messaggi simili erano già comparsi nei giorni scorsi a Vasto. Indagano i carabinieri. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sansepolcro, raid vandalico legato al caso della “famiglia del bosco” FarWest, il caso della famiglia nel bosco al centro della puntataSalvo Sottile torna questa sera, 10 marzo, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di attualità e inchieste del martedì sera di Rai 3. Quarto Grado, il caso della ‘famiglia nel bosco’ al centro della puntataGianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 13 marzo, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma della prima serata...