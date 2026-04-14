Sansepolcro raid vandalico legato al caso della famiglia del bosco
Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, il centro storico di Sansepolcro è stato teatro di un atto vandalico che ha interessato diverse strutture pubbliche, tra cui scuole e sedi istituzionali. Il raid ha causato danneggiamenti a edifici e proprietà comunali. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’atto. La vicenda è collegata al caso della “famiglia del bosco”.
Arezzo senz’ombra? O forse c’è chi polemizza anche co’ l’ombra dell’ortica “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Macrì a Leonardo, la vignetta di Paolo Lombardi: “Finché c’è guerra c’è. business” Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, il centro storico di Sansepolcro è stato colpito da un raid vandalico contro edifici pubblici, tra cui scuole e sedi istituzionali. Messaggi simili erano già comparsi nei giorni scorsi a Vasto. Indagano i carabinieri. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.🔗 Leggi su Lortica.it
FarWest, il caso della famiglia nel bosco al centro della puntataSalvo Sottile torna questa sera, 10 marzo, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di attualità e inchieste del martedì sera di Rai 3.
Quarto Grado, il caso della ‘famiglia nel bosco’ al centro della puntataGianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 13 marzo, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma della prima serata...