Stasera, 10 marzo, torna su Rai 3 il programma di attualità e inchieste condotto da Salvo Sottile. Il nuovo episodio di FarWest si concentra sulla storia di una famiglia che vive in un bosco e sarà al centro dell’attenzione durante la trasmissione. La puntata approfondisce gli aspetti legati alla vita di questa famiglia e alle dinamiche che la coinvolgono.

Salvo Sottile torna questa sera, 10 marzo, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di attualità e inchieste del martedì sera di Rai 3. Anticipazioni del 10 marzo 2026. Al centro della puntata la vicenda della famiglia nel bosco, tornata nel dibattito pubblico per via della decisione dei giudici di allontanare la madre dalla struttura dove viveva con i tre figli, perché considerata “ostile” e negativa nei confronti degli operatori. Attraverso testimonianze e documenti esclusivi, si ricostruirà una storia complessa e delicata. Spazio poi al caso della morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. A tredici anni dalla sua scomparsa, una nuova perizia indica che le lesioni sul corpo e sul volto dell’uomo sarebbero compatibili con una violenta colluttazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - FarWest, il caso della famiglia nel bosco al centro della puntata

