Quarto Grado il caso della ‘famiglia nel bosco’ al centro della puntata

Quarto Grado torna questa sera su Rete 4 con una nuova puntata dedicata al caso della famiglia nel bosco. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma che si concentra sulla cronaca nera, analizzando i dettagli di questa vicenda e presentando aggiornamenti sugli sviluppi. La trasmissione va in onda venerdì 13 marzo in prima serata.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 13 marzo, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma della prima serata di Rete 4 dedicato alla cronaca nera. Anticipazioni e ospiti del 13 marzo 2026. Al centro della puntata, l’intricata vicenda della ‘ famiglia nel bosco ‘. Dopo le ultime disposizioni del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha deciso l’allontanamento della madre dalla casa di accoglienza di Vasto, dove stanno vivendo i tre bambini, arriva anche l’accorato appello del padre Nathan: l’uomo chiede di fermare presìdi e manifestazioni organizzate intorno alla sua famiglia. Spazio poi al giallo... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Questa sera vi aspettiamo con una puntata da non perdere: al centro l’intricata vicenda della famiglia nel bosco, la misteriosa morte di David Rossi e tanto altro. #Quartogrado, in prima serata su Rete4 - facebook.com facebook